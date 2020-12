Auch in der Region steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an. So meldet die Stadt Mannheim weitere 83 Fälle, drei weitere Menschen starben an oder durch Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 250. Etwas höher liegt dieser Wert im Neckar-Odenwald-Kreis, hier kamen nach Angaben des Landesgesundheitsamts noch einmal 47 Corona-Fälle dazu. Der Rhein-Neckar-Kreis meldete 145 neue Fälle, zwei Menschen starben an Covid-19. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nur noch knapp unter 200. Etwas besser ist die Lage in Heidelberg: 13 Neuinfektionen, kein neuer Todesfall - und eine Inzidenz von 105.