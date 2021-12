Mannheims Oberbürgermeister ruft zum Impfen auf

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz appelliert in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache an alle Bürger, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. In der gut dreiminütigen Rede spricht das 59-jährige Stadtoberhaupt von einer extrem "herausfordernden Zeit“ und erinnert an die fast 400 Corona-Toten allein in Mannheim. "Seit nahezu zwei Jahren prägt nun der Kampf gegen Corona und das Virus unseren Alltag. Die Belastungen unserer Krankenhäuser sind an der Grenze“, sagt Kurz in dem auf der Plattform "YouTube“ veröffentlichten Video. Die Folgen für das Gemeinwesen, für Kultur, Sport und Wirtschaft seien enorm. Die Krise könne aber überwunden werden. Jeder einzelne sei dabei gefordert.