Am Landgericht Heidelberg beginnt am Mittwoch der Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder einer internationalen Betrügerbande. Sie sollen mit dem "Falsche-Polizisten"-Trick ältere Menschen betrogen haben. Die Frau und der Mann sollen gemeinsam mit einer Tätergruppe operiert haben, die über ein Call-Center in der Türkei alte Menschen angerufen haben. Ein 79-Jähriger habe so mehr als 10.000 Euro neben einem Stromkasten in Mannheim deponiert. Der jetzt angeklagte 25-Jährige soll das Geld mit einem noch unbekannten Mittäter an sich genommen haben. Die 27-jährige Angeklagte soll als falsche Polizisten bei einem 83-Jährigen in Leimen gewesen sein. Dort wollte sie 67.000 Euro, Goldmünzen, Goldbarren und Schmuck abholen. Als der alte Mann seine Wertsachen nicht herausgeben wollte, soll sie Geld und Gegenstände genommen haben und geflüchtet sein.