Die Beschäftigten des Maschinenbauers Walter Perske haben laut IG Metall die Warnstreikphase im Tarifstreit der Metall- und Elektrobranche in Mannheim eingeläutet. Eine Stunde vor Feierabend habe die Produktion stillgestanden. 80 Mitarbeiter hätten an dem Warnstreik teilgenommen und sich vor dem Betrieb versammelt. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn und Beschäftigungssicherung. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe. Der Betriebsrat von Walter Perske argumentierte, es könne nicht sein, dass die Corona-Pandemie von den Arbeitsgebern genutzt werde, Errungenschaften für die Arbeitnehmer zurück zu nehmen.