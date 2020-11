In der Rhein-Neckar-Region stehen die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den ganzen Tag über still. Die Mitarbeiter streiken, weil sie mit dem Tarifabschluss nicht einverstanden sind.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den ganzen Freitag über still stehen. Neben dem Fahrdienst und den Werkstätten sollen auch alle anderen Bereiche der RNV bestreikt werden. Die Mobilitätszentralen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen bleiben ebenfalls zu. Vom Streik ist laut RNV auch der Schülerverkehr betroffen.

Streik bis in die Morgenstunden

Laut Verdi wird der Bus- und Bahnverkehr erst in der Nacht zu Samstag ab 3 Uhr wieder anlaufen. Auf den Nachtlinien könne es aber trotzdem noch zu Einschränkungen kommen, heißt es.

Diverse Forderungen

Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für alle Mitarbeiter der RNV mehr Lohn, mehr Urlaubstage und die Zahlung einer Corona-Prämie in Höhe von 300 bis 600 Euro. Die Gewerkschaft will außerdem erreichen, dass für Bus- und Bahnfahrer die Wegezeiten zwischen Betriebshof und der Start- und Endhaltestelle als Arbeitszeit gelten.

Mehr Urlaubsgeld

Außerdem fordert Verdi, dass das Urlaubsgeld nicht mehr nur 50 Prozent des Bruttolohns beträgt, sondern 100 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie wird es am Streiktag keine öffentliche Kundgebung geben. Die nächste Verhandlungsrunde mit der RNV ist für den 6. November angesetzt. Den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst will die RNV nach Gewerkschaftsangaben vorerst nicht übernehmen. Die Verkehrsgesellschaft hat einen eigenen Haustarifvertrag, der für die 2.200 Beschäftigte in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gilt.

Warnstreiks auch in Heilbronn und Stuttgart

Für die rund 6.400 Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Esslingen und Heilbronn waren am Freitag Gespräche in der Landeshauptstadt geplant. Um Druck auf die Verhandlungen auszuüben, wurden in Heilbronn und Stuttgart Werkstätten und Servicebereiche bestreikt. In Stuttgart fuhren am Freitag einzelne Linien der SBB nicht, sagte Schackert. Verdi fordert die normalerweise übliche Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienstes, die in diesem Jahr noch nicht erfolgt ist.