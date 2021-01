Der SV Waldhof Mannheim darf in seinem Heimspiel der Dritten Liga am Montagabend gegen Viktoria Köln auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Nach Rücksprache mit den Behörden ist nach Vereinsangaben ein Kontingent von gut 3.543 Tickets zugelassen worden. Das ist möglich, da dies auch die aktuellen Corona-Infektionszahlen in Mannheim zulassen. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz hatte am Sonntag den Wert von 35 pro 100.000 Einwohnern nicht überschritten. Waldhof Trainer Patrick Glöckner sagte gegenüber dem SWR, dass er und die Mannschaft sich extrem über die Unterstützung der Fans freuen.