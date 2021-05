per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim hat die Zulassung zur Drittligasaison 2021/2022 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten. In Verbindung mit dem sportlichen Klassenerhalt hat der SV Waldhof nun Planungssicherheit, schreibt der Verein. Der SV Waldhof bekam die Zulassung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens, nachdem noch einige Forderungen des DFB erfüllt worden waren. Die anhaltende Pandemielage habe die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgezeigt. Es gebe noch nicht bestätigte Coronahilfen und weitere Umsatzausfälle, so Markus Kompp, Geschäftsführer des SVW. Der SV Waldhof betont, dass die Familie Beetz die Saison finanziell absichert. Bernd Beetz ist Präsident und Aufsichtsratsmitglied und sein Sohn Christian Beetz Aufsichtsratsvorsitzender. Die neue Spielzeit der Dritten Liga startet am 23.Juli 2021.