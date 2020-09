Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim darf sein Auftaktspiel am Montagabend vor etwa 4.000 Zuschauern bestreiten. Allen Zuschauern werden feste Plätze zugewiesen. Das teilte der Traditionsclub am Freitagabend mit. Das Hygienekonzept sei, vorbehaltlich des Pandemie-Geschehens, von der Stadt Mannheim und dem Gesundheitsamt genehmigt worden. Zuvor hatte das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport gemeinsam mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg die Corona-Verordnung neu gefasst. Diese tritt am Samstag in Kraft und räumt unter anderem dem SV Waldhof Mannheim eine Auslastung des Carl-Benz-Stadions von maximal 20 Prozent der Kapazität ein.