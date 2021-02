Fast die Häfte der Wahlberechtigten in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) nutzen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag die Briefwahl. Laut Wahlleitung sind 1900 Briefwähler registriert. Um den Posten des Rathauschefs bewerben sich Amtsinhaber Markus Haas und Johannes Peter Koestner aus Mosbach. Der 38-jährige CDU Mann Haas war 2013 der erste Christdemokrat, der in der Gemeinde am Katzenbuckel Verwaltungschef wurde. Der 56-Jährige Johannes Peter Koestner betreibt seit 1993 eine Pension in Mosbach. Er ist bei der Wahl als Parteiloser angetreten.