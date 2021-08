Komiker Otto Waalkes hat am Mittwochabend seinen neuen Film "Catweazle" im Mannheimer Kino Cinemaxx vorgestellt. In der Geschichte geht es um einen schrulligen Hexenmeister, der aus dem elften Jahrhundert in die Gegenwart katapultiert wird. Die Geschichte wurde in den 70er Jahren als britische Fernsehserie ausgestrahlt. Bei der Neuverfilmung spielt Otto Waalkes den Magier, Sven Unterwaldt führte Regie. Waalkes sagte dem SWR, er habe die Catweazle-Serie selbst als Junge gern gesehen. Mit dem Mannheimer Cinemaxx verbinde Waalkes eine lange Freundschaft mit den Betreibern.