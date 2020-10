per Mail teilen

Corona-Vorwarnstufen in weiteren Kommunen und Kreisen der Region: auch Heidelberg hat die 7-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, der aktuelle Wert liegt laut Stadt bei 36,3. Deshalb gilt voraussichtlich ab Freitag auf stark frequentierten Plätzen und Straßen eine Maskenpflicht, außerdem sollen private Feiern beschränkt werden. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis könnte es nun zu entsprechenden Einschränkungen und Kontrollen kommen, denn heute wurden 18 weitere Infektionen gemeldet. Damit überschreitet der Kreis erstmals die Marke von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. In Mannheim bleibt die 7-Tage-Inzidenz unter 50. Damit bleiben die bestehenden Maßnahmen und Regeln in Kraft und werden nicht verschärft.