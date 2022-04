Über Jahrzehnte hat der Chemiekonzern BASF versucht, so viel Erdgas wie möglich aus Russland zu bekommen. Was in dieser energiefressenden Industrie ein riesiger Erfolgsfaktor war, wird angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine jetzt zur Falle. Und das wird sicher das bestimmende Thema bei der anstehenden Hauptversammlung. mehr...