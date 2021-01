per Mail teilen

Die Impfung von Klinikpersonal läuft in der Region offenbar relativ gut. Die Impfbereitschaft sei hoch.

In den Krankenhäusern der Region sind bereits viele Beschäftigte gegen das Corona-Virus geimpft, melden die Klinik-Verantwortlichen. Am Uniklinikum Mannheim sind über 200 Mitarbeiter geimpft, die mit Covid19-Patienten zu tun haben, so ein Sprecher.

Bis Ende kommender Woche könne allen Mitarbeitern auf den Covid-Stationen eine Impfung angeboten werden. Für diese Personengruppe der Priorität 1 sei auch schon eine 2. Impfdosis reserviert und die Impfbereitschaft sei hoch.

Am Uniklinikum Mannheim sind bereits einige hundert Mitarbeiter geimpft SWR

550 Mitarbeiter an GRN-Kliniken geimpft

Ähnlich ist die Situation in den GRN-Kliniken Weinheim, Schwetzingen, Eberbach und Sinsheim. Hier sind nach Angaben des Geschäftsführers Rüdiger Burger 550 der 3.400 Mitarbeiter geimpft – alles Beschäftigte von Intensivstationen oder Notaufnahmen. Auch viele Notärzte seien bereits geimpft.