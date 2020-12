Die Videoüberwachung am Heidelberger Hauptbahnhof soll in der zweiten Januarhälfte in Betrieb gehen. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage.

Haltestelle am Heidelberger Hauptbahnhof SWR Bereits Anfang Oktober hatte die Stadt mitgeteilt, dass die 21 Kameras an sieben Standorten am Bahnhofsvorplatz installiert seien. Technische Probleme bei der Übertragung der Daten ins Polizeipräsidium Mannheim hatten allerdings zu Verzögerungen geführt, sagte der Polizeisprecher. In der zweiten Januarhälfte soll nun mit der konventionellen Video-Überwachung begonnen werden. Dabei werden die Kamerabilder ausgewertet und im Notfall Einsatzteams vor Ort alarmiert. Später soll dann die "intelligente" Überwachung starten. Eine Software wertet die Bilder selbständig aus und schlägt bei atypischen Bewegungsmustern Alarm.