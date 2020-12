Die Bundesregierung hat den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Jetzt hat die Mannheimer Vesperkirche sowohl den Beginn als auch den Verlauf angepasst und verändert. Die Vesperkirche wird nun erst am 11. Januar und nicht, wie ursprünglich geplant und auch kommuniziert, am 06. Januar beginnen, heißt es heute in einer Pressemitteilung der Diakonie Mannheim un der Evangelischen Kirche in Mannheim. Die Mannheimer Vesperkirche soll nun bis 31. Januar 2021 stattfinden.