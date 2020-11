Die Mannheimer Vesperkirche wird es auch 2021 geben, allerdings unter anderen Bedingungen. Durch die Corona-Pandemie sei die Not noch größer geworden, teilte die Diakonie am Dienstag in Mannheim mit. Was fehlt, sind vor allem Räume der Begegnung und Versorgung für arme Menschen, heißt es von Seiten des Hilfswerks. In Absprache mit dem Mannheimer Gesundheitsamt sei ein entsprechendes Hygiene-Konzept für den Januar geplant worden. Daher werde es drei Schichten zum Essen geben, heißt es weiter. In der Kirche würden zuvor alle Bänke ausgebaut, so dass Platz sei für jeweils 80 Menschen. Außerdem soll ein großes Zelt aufgebaut werden.