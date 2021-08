per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch gegen drei Uhr versucht, einen Geldautomaten in Viernheim (Kreis Bergstraße) aufzubrechen. Die Täter wurden laut Polizei durch den Alarm vertrieben. Der Automat der Sparkasse Starkenburg im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes wurde dabei beschädigt. Den Schaden beziffern Experten auf rund 10.000 Euro. Es sei noch unklar, ob die Täter versucht haben, eine Sprengung vorzubereiten, so die Polizei.