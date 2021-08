per Mail teilen

Spaziergänger haben am Freitag in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere präparierte Wurststücke am Anglersee gefunden. Laut Polizei handelt es sich möglicherweise um Giftköder. Entsprechende Untersuchungen stehen aber noch aus. Hundehalter werden gebeten, auf ihre Vierbeiner zu achten und mögliche Funde der Polizei zu melden.