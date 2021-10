Fünffach-Tankstellenüberfall: Staatsanwaltschaft fordert achteinhalb Jahre Haft

Das Landgericht Heidelberg fällt heute das Urteil im Prozess gegen einen jungen Angeklagten, der fünfmal in Folge die KK Tankstelle in Heidelberg in der Eppelheimer Straße überfallen haben soll. Die Staatsanwaltsachaft hat achteinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung Freispruch. Die Taten geschahen zwischen Ende 2017 bis Oktober 2020. Der Mann hat laut Anklage mit einer Sturmhaube maskiert die Kassierer in drei Fällen mit einem Messer, einmal mit einer Pistole und einmal mit einem unbestimmbaren Gegenstand bedroht. Insgesamt betrug die Beute aus den Überfällen fast 5.000 Euro.