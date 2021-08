In einem Prozess wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung soll am Donnerstag am Heidelberger Landgericht das Urteil gesprochen werden. Angeklagt sind zwei Männer. Sie sollen einen Mann in dessen Wohnung überfallen, geschlagen und 600 Euro gestohlen haben. Den einen der mutmaßlichen Täter hatte das Opfer zuvor mit einer Rache-Aktion am Ex-Freund seiner Lebensgefährtin beauftragt, den Plan aber dann verworfen.