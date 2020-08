Ein 46-Jähriger ist am Heidelberger Landgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Mann hatte Gesellschaften zur Förderung von Schülern und Hochbegabten gegründet.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mindestens drei Jungen in seinem Institut, in einem Übernachtungsheim in Reichartshausen und auch bei Auslandsfreizeiten sexuell missbraucht hat. Und das in mindestens 68 Fällen. Die Anklage ging von mindestens 99 Fällen aus. Der Mann ist vorbestraft und hat die Taten teilweise gestanden.

Fünf Jahre Berufsverbot

Außerdem belegte das Gericht den Mann mit einem Berufsverbot von fünf Jahren für alle Tätigkeiten, bei welchen er mit Jugendlichen unter 18 Jahren in Kontakt kommen würde.

Der 46-Jährige war Gründer und Leiter mehrerer Gesellschaften zur Förderung von Schülern und Hochbegabten in Heidelberg. Während das Landgericht zu Beginn des Prozesses die Öffentlichkeit noch ausgeschlossen hatte, ist das Urteil heute öffentlich verlesen worden.

Viele ehemalige Schüler beobachten Prozess

Unter den Zuschauern im Gerichtssaal waren am Donnerstag auch etliche ehemalige Schülerinnen und Schüler, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts, an dem der jetzt Verurteilte arbeitete. Teilweise zeigten sich die Beobachter geschockt von dem Urteil. Die Anwältin der Nebenklage sagte gegenüber dem SWR zudem, das Urteil sei aus ihrer Sicht zu mild ausgefallen. Eine Sicherungsverwahrung nach dem Ende der Haftstrafe hätte in Erwägung gezogen werden müssen.