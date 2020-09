Der Misshandlung und dem sexuellen Missbrauch von Kindern will das Land Baden-Württemberg künftig mit Datenbrillen auf die Spur kommen. Federführend bei dem Projekt ist das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Getragen werden die Datenbrillen von untersuchenden Ärzten, das Bild wird zeitgleich an Experten aus der Rechtsmedizin übertragen. Mit Hilfe der Brillen sehen die Rechtsmediziner dann aus der Ferne die Untersuchung quasi mit den Augen des Arztes. Dadurch soll geklärt werden, ob Verletzungen etwa durch Schläge oder durch einen Unfall entstanden sind. Nach Angaben des Sozialministeriums könnten im Fall strafbarer Handlungen den betroffenen Kindern so Mehrfachuntersuchungen erspart bleiben.