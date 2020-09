In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Er wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der 62-Jährige auf der Mannheimer Straße wenden und übersah dabei die Straßenbahn. Er wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten ihn befreien, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrgäste aus der Straßenbahn erlitten einen Schock und wurden vor Ort behandelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro. Die Mannheimer Straße in Weinheim war zeitweise einseitig gesperrt.