Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt am Mittwochnachmittag ist es im gesamten Stadtgebiet zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein Auto war in der Nähe des Hauptbahnhofs abgebogen und mit der fahrenden Bahn kollidiert, die mit 100 Fahrgästen besetzt war. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Sie bittet um Zeugenhinweise. Bislang sei nicht geklärt, wessen Ampel grün zeigte, die der Straßenbahn oder die des Autos.