Zu einem Zusammenstoß mit Folgen kam es am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr in Heidelberg, als der 75-jähriger Fahrer eines grauen Ford Fiesta am Anfang der Karlsruher Straße unachtsam vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn fuhr. Dort kollidierte er mit der in Richtung Norden fahrenden Straßenbahn. Durch den Aufprall wurde sein Auto auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen geworfen. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht an der Hand. In der Straßenbahn gab es keine Verletzten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.