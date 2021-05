Bei einem Unfall in einer Mannheimer Tiefgarage sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 85-jähriger Autofahrer in die Tiefgarage einfahren. Als sich das Rolltor erst halb geöffnet hatte, gab er aus Versehen Gas und fuhr unter dem Rolltor in die Tiefgarage. Dort kollidierte er den Angaben zufolge mit zwei geparkten Autos. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei verletzt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 50.000 Euro.