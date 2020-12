Nach einem Verkehrsunfall auf der B39 am Mittwochabend ist zwischen Schwetzingen und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Autofahrer ums Leben gekommen . Der Mann war laut Polizei mit seinem Wagen ungebremst in den Anhänger einer landwirtschaftlichen Maschine geprallt. Weshalb, ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt. Der 57-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst in ein Mannheimer Krankenhaus. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. In der Nacht zum Donnerstag ist der Mann nach Polizeiangaben seinen schweren Verletzungen erlegen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim in Verbindung zu setzen.