Bei einem Unfall am späten Freitagvormittag in Heidelberg-Kirchheim sind sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei ist unklar, wie schwer. Unter den Verletzten sind zwei Kinder. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Die Fahrbahn war in beiden Richtungen rund drei Stunden voll gesperrt.