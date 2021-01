Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen einer Straßenbahn und einem Auto in Heidelberg in der Bergheimer Straße, sind die Straßenbahnfahrerin und eine Autofahrerin verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Nach ersten Informationen hatte die Autofahrerin beim Abbiegen die Straßenbahn übersehen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beide Frauen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, sind aber wohl nicht schwerer verletzt worden. Die Bergheimer Straße wurde zum Teil gesperrt, der Straßenbahnverkehr durch die Rhein-Neckar-Verkehr Gmbh (RNV) umgeleitet. Es entstand erheblicher Sachschaden.