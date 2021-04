per Mail teilen

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wurde laut Polizei von einem ausschwenkenden 500 Kilogramm schweren Stahlträger getroffen, an dem er gerade Schweißarbeiten durchführte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.