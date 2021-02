per Mail teilen

Bei zwei Unfällen auf der A6 bei Mannheim sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden, einer schwer. Bei beiden Unfällen hatten die Fahrzeuge Feuer gefangen. Ein Transporter mit fabrikneuen Autos brannte aus.

Beim ersten Unfall war der Anhänger eines Autotransporters wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Der 51-jährige Fahrer bemerkte das Feuer und konnte noch auf dem Standstreifen anhalten, er blieb unverletzt.

Auflieger mit fabrikneuen Autos brennt aus

Allerdings geriet der Anhänger mit drei neuen Autos in Vollbrand. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro. Die Autos wurden komplett zerstört.

Auffahrunfall in der Gegenrichtung der A6

Wenige Stunden später kam es auf Höhe der noch andauernden Bergungsarbeiten in der Gegenrichtung der A6 zu einem Auffahrunfall. Dabei geriet ein Fahrzeug in Brand, dessen Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Menschen, die in dem auffahrenden Fahrzeug saßen, wurden nur leicht verletzt. Bei diesem Unfall entstand noch einmal ein Schaden von rund 65.000 Euro.