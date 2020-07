per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall auf der A6 bei Reilingen

Nach Polizeiangaben war der 23-jährige Fahrer des Autos gegen 3 Uhr in falscher Richtung aus der Tank- und Rastanlage Hockenheim auf die A6 aufgefahren und frontal in einen Lkw geprallt. Der Falschfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer, der laut Polizei gerade in Richtung Mannheim unterwegs war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sperrung der A6 aufgehoben

In Folge des Unfalls wurde die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim rund acht Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich nach Angaben der Polizei in beiden Richtungen auf mehrere Kilometer. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 18.000 Euro.