per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen auf der A 5 sind zwei Autofahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, passierte der Unfall auf der A5 in Höhe Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) in Fahrtrichtung Nord, etwa einen Kilometer vor der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es laut Polizei rund zwei Stunden lang zu leichten Verkehrsbehinderungen.