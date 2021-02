per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Ortsteil Weiler ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei war er von Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto und kollidierte dann mit einem weiteren Auto frontal.