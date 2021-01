per Mail teilen

Schnee und glatte Straßen haben in der Kurpfalz zu mehreren Unfällen geführt. Überall blieb es laut Polizei bei Blechschäden. Laut einem Polizeisprecher waren es, seitdem der Schneefall am späten Samstagabend eingesetzt hatte, rund ein Dutzend Unfälle. Die Unfälle ereigneten sich unter anderem in Mannheim, Viernheim, Lobbach und Sinsheim. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gab es laut einem Polizeisprecher nur wenige witterungsbedingte Unfälle.