Unbekannter wirft Hantelscheiben auf Autos

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Mannheimer Neckarstadt mehrmals schwere Metallgegenstände auf vorbeifahrende Autos geworfen hat. Dabei wurde ein Fahrer verletzt. Am 12. Mai begann die Serie der Attacken, als ein Zimmermannshammer die Frontscheibe eines Lkw durchschlug, der nachts in Richtung Innenstadt unterwegs war. Einen Tag später kam es zu drei weiteren Taten, bei denen zwei Fahrzeuge von jeweils zwei Kilo schweren Hantelscheiben getroffen wurden. Sie durchschlugen die Fenster der Beifahrerseiten. Schließlich traf am 17. Mai erneut eine Hantelscheibe ein vorbeifahrendes Auto.