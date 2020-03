per Mail teilen

In Heidelberg wartet man auf die Ankunft unbegleiteter Minderjähriger von den griechischen Inseln. Bereits vor Wochen hatte die Stadt ihre Bereitschaft verkündet, sie aufzunehmen. Wann die Flüchtlings-Kinder eintreffen und wie viele sei noch unklar, so ein Sprecher, man sei aber vorbereitet. Noch sei außerdem unklar, wie viele Kinder in Heidelberg Zuflucht finden könnten. Bei der Unterbringung arbeite man mit lange bekannten Pflegefamilien und verschiedenen Trägern zusammen, die darin geschult seien, mit teilweise stark traumatisierten Kindern umzugehen.