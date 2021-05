Ein Unbekannter hat am Donnerstag Nachmittag gegen 15.45 Uhr den EDEKA-Markt in der Bismarckstraße in Schriesheim überfallen. Die Polizei fahndete mit 15 Streifenwagen nach dem noch unbekannten Täter. Die Fahndung läuft weiter. Der Mann hat eine Angestellte mit einem Messer bedroht und einen noch unbekannten Geldbetrag erbeutet. Er ist etwa 1,80 Meter, trug eine Sturmmaske und eine hell-beige Jacke mit Kapuze. Er flüchtete in Richtung Mathaisemarkt-Platz.