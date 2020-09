"Wir schaffen was!" - Unter diesem Motto steht am Samstag der siebte Freiwilligentag in der Metropolregion Rhein-Neckar. Über 2.000 Helfer unterstützen dabei rund 300 gemeinnützige Projekte in der Region. In Mannheim wird zum Beispiel bei der Anbringung von Insektenhotels am Technoseum geholfen, in Weinheim beim Bau von Sitzbänken auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft. Helfer in Ludwigshafen errichten an der Radrennbahn einen neuen Zaun. Bei allen Projekten müssen die Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten werden, vor allem der Mund-Nasen-Schutz und der Mindestabstand sind laut Organisatoren wichtig. Wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren den Freiwilligentag um einige digitale Angebote ergänzt.