18-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Der 18-Jährige, der am Montag einen ein Jahr älteren Mann in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Messer schwer verletzt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 18-Jährige war festgenommen worden, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte. Laut Polizei hatten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer auf der Alla-Hopp-Anlage getroffen, um sich wegen eines Mädchens auszusprechen. Dabei kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 19-Jährige mit einem dem Einhandmesser so schwer verletzt wurde, dass ihm nur ein sofortiger Notarzteinsatz das Leben rettete.