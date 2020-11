Der Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstag in Richtung Mannheim ein weiteres Mal gesperrt, um die Schäden eines Unfalls vom Mai zu beheben. Laut Rhein-Neckar-Kreis sollen dann alle Schäden behoben und die Reparaturarbeiten beendet sein. Am 19. Mai war ein Müllfahrzeug mit ausgefahrener Heckklappe in den Tunnel gefahren und hatte dabei die Tunnelbeleuchtung sowie Elektronikteile abgerissen. Wegen des Unfalls war der Tunnel drei Tage gesperrt. Im Sommer folgten dann weitere Sperrungen wegen der Reparaturarbeiten. Nun müssten am Donnerstag noch der Lärmschutz und die Funkkabel für die Leitstelle verkleidet werden, sagte eine Sprecherin des Landratsamts. Dann sei der Tunnel ein halbes Jahr nach dem Unfall fertiggestellt.