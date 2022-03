per Mail teilen

Die Eberstadter Tropfsteinhöhle in Buchen wird von Donnerstag an wieder geöffnet sein. Das hat die zuständige Stadtverwaltung Buchen jetzt angekündigt. Die Höhle war Corona-bedingt mehr als ein halbes Jahr lang komplett geschossen. Besucher sollten sich über die Website der Tropfsteinhöhle anmelden, so die Stadt.