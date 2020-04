Die Rhein-Neckar-Region wird derzeit mit Anrufen "Falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrick"-Anrufen regelrecht überschwemmt. Laut Polizei seien allein in den vergangenen beiden fast 100 solcher Anrufe angezeigt worden - über 50 davon in den Heidelberger Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim sowie der Gemeinde Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis). Da eine persönliche Übergabe des Geldes an einen Boten derzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich sei, bitten die Täter ihre Opfer, das Geld außerhalb ihrer Wohnung zu deponieren. Dabei hatten die Kriminellen bei drei Bürgern in Heidelberg und Mannheim Erfolg. Diese wurden um insgesamt über 90.000 Euro betrogen.