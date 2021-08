Mit Siegen beim 37. Viernheimer V-Card Triathlon am Wochenende haben sich Mika Noodt und Kathrin Halter auch den Gewinn des BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar gesichert. Pandemiebedingt bestand der Cup in diesem Jahr aus zwei statt sonst fünf Wettkämpfen, dem HeidelbergMan im Juli und dem V-Card Triathlon. In Viernheim fand der Wettkampf laut Veranstalter wegen der hohen Hygiene-Auflagen nicht als klassische Kurzdistanz, sondern nur als Sprint-Distanz statt. An den Wettbewerben in Viernheim nahmen insgesamt 700 Athletinnen und Athleten teil, 200 davon auch am BASF-Triathlon-Cup Rhein-Neckar.