Die Zahl der Corona-Virus-Toten im Rhein-Neckar-Kreis steigt. Das Landratsamt meldet, dass am Donnerstagvormittag ein Mann in einer Heidelberger Klinik gestorben sei. Der Mann sei unter 50 Jahre alt gewesen. Zuvor waren zwei über 70 Jahre alte Patienten am vergangenen Samstag und am Dienstagabend am Corona-Virus gestorben.