Im Caritas-Altenzentrum "Sancta Maria" in Plankstadt sind sechs weitere Bewohner des Altenzentrums gestorben, vier würden derzeit in Krankenhäusern in Schwetzingen und Heidelberg behandelt. Das teilt die Caritas mit. Es sind demnach in dem Heim weiterhin 36 Menschen Corona-positiv. Das hätten Tests ergeben. Von den 13 positiv getesteten Beschäftigten haben sieben inzwischen wieder ihre Arbeit aufgenommen. Niemand würde gegen seinen Willen in ein Krankenhaus gebracht, versicherte die Heimleitung in der Pressemitteilung. Auch werde trotz des Besuchsverbots die Begleitung durch Angehörige ermöglicht.