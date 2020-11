Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Ketsch tödlich verunglückt. Der 24-jährige Fahrer einer Kawasaki kollidierte bei einem Überholvorgang mit einem ebenfalls überholenden Auto. Er stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Motorrad rutsche führerlos noch etwa 200 Meter weiter in einen Parkplatz und kam unter einem Lastwagen zu liegen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süden von 17 bis 21.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr staute sich teilweise bis zur Anschlussstelle Mannheim-Rheinau.