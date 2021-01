Bei einem Familienstreit in einer Wohnung in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 59-jähriger Mann getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge wurde ein stark betrunkener 35-jähriger Tatverdächtiger noch am Tatort festgenommen. Die Tat spielte sich am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus ab. Weitere Einzelheiten liegen noch nicht vor.