Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Samstag ist eine Fahrradfahrerin gestorben. Sie war nach dem Unfall zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie an ihren Verletzungen. Die Polizei Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Die Straßenbahnlinie 7 war zwischenzeitlich gesperrt.