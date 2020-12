per Mail teilen

Marcus Thuram bedauert seine Spuckattacke gegen die TSG Hoffeinheim und ist bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. „Ich entschuldige mich bei jedem, bei Stefan Posch, bei meinen Gegenspielern, bei meinen Teamkameraden, bei meiner Familie und all jenen, die meine Reaktion gesehen haben“, schrieb der Stürmer von Borussia Mönchengladbach am späten Samstagabend bei Instagram. Der 23 Jahre alte französische Nationalspieler hatte am Samstag beim 1:2 gegen Hoffenheim seinem Gegenspieler Posch ins Gesicht gespuckt und dabei beim Stand von 1:1 die Rote Karte gesehen.